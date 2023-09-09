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Yerel Manisa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
Yerel

Manisa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 09:20:00 -
Manisa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Yunusemre ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yunusemre ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangının yaşandığı tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İçerisinde madeni yağ, boya ve kimyasal maddeler olduğu öğrenilen tesiste alevler ger geçen dakika büyüdü.

İtfaiye ve orman yangını söndürme ekiplerinin, yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına aldı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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