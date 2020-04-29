Manisa’da "zeytin fidanı kırıldı" kavgası: 1 ölü 7 yarı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aile arasında 20 yıldır süren husumetin, zeytin fidanı kırılması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Salihli’nin Şehitler Mahallesi, Çiçek Caddesi üzerinde medyana geldi. Alınan bilgiye göre, Selahattin Nar’ın (20) evinin önünde bulunan zeytin fidanının kırılması sonucu aynı mahallede yaşayan Gökçen ailesine mensup şahıslarla arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu Aziz Gökçen ve Ali Gökçen’in tüfek ile ateş açması sonucu Selahattin Nar, Özkan Nar, Mustafa Nar, Müslüm Nar, Türkan Özer, Dudu Nar ve Caner Andirman isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Selahattin Nar(20), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Müslüm Nar’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.

Hastane önünde ölüm haberini Selahattin Nar’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.