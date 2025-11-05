Manisa’da zehir tacirlerine geçit yok

  • İSTANBUL
Manisa’da ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 541 şüpheli yakalanırken, 57’sinin tutuklandığı açıklandı. Zehir tacirlerine göz açtırmayan emniyet güçleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ekim ayı boyunca il genelinde yürütülen operasyonlarda 463 olayda 541 şüpheli yakalandı, 57 kişi tutuklandı.

Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin koordineli çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan şahıslar tek tek tespit edildi. Ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 122 aranan şahıs da yakalandı.

Operasyonlarda; 61 bin 367 sentetik ecza hap, 714 gram esrar, 408 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 193 gram skank, 182 gram metamfetamin, 92 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 79 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL paranın da ele geçirildiği bildirildi.

