Gündem Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi
Gündem

Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Arpasını yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'ndan alan fondaş medyanın başı Halk TV, hedef gösterdiği gazeteci Ferhat Murat tarafından fena enselendi.

Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'un bütçesini buhar eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanması fondaş meydanın ve trollerin ayarını bozdu.

Arpasını yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'ndan alan fondaş medyanın başı Halk TV, hedef gösterdiği gazeteci Ferhat Murat tarafından fena enselendi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gazeteci Murat dikkat çeken ifadeler kullandı.

Murat şunları söyledi:

İddianamede yok yalan söylüyor dediler…

Grup toplantısında, Kurultay’da ve televizyon kanallarında çarşaf çarşaf yayınladılar!

Bakın bakalım kim yalan söylüyormuş.

 

