Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi
Arpasını yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'ndan alan fondaş medyanın başı Halk TV, hedef gösterdiği gazeteci Ferhat Murat tarafından fena enselendi.
Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'un bütçesini buhar eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanması fondaş meydanın ve trollerin ayarını bozdu.
Arpasını yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'ndan alan fondaş medyanın başı Halk TV, hedef gösterdiği gazeteci Ferhat Murat tarafından fena enselendi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gazeteci Murat dikkat çeken ifadeler kullandı.
Murat şunları söyledi:
İddianamede yok yalan söylüyor dediler…
Grup toplantısında, Kurultay’da ve televizyon kanallarında çarşaf çarşaf yayınladılar!
Bakın bakalım kim yalan söylüyormuş.
Gündem
CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!