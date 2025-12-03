  • İSTANBUL
Spor Merih Demiral’da sürpriz imza! Rekor ücretle sözleşmesini yeniledi
Spor

Merih Demiral’da sürpriz imza! Rekor ücretle sözleşmesini yeniledi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Merih Demiral’da sürpriz imza! Rekor ücretle sözleşmesini yeniledi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, başarılı savunmacının kontratının 2029 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

SUUDİ Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Demiral’ın kontratının 2029 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

 

Al-Ahli’de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

 

