Merih Demiral’da sürpriz imza! Rekor ücretle sözleşmesini yeniledi
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, başarılı savunmacının kontratının 2029 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Al-Ahli’de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.