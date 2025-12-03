Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne yönelik Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda yaşanan insanlık dramı artarak devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı verilere göre, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı son 48 saatte 5 artarak 70 bin 117'ye ulaştı. Yaralı sayısı ise 170 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 360 kişinin öldüğü, 922 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 617 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 117'ye, yaralıların sayısının 170 bin 999'a yükseldiği aktarıldı.

GAZZE’DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.