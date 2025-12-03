Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım

Zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamaları ve BOTAŞ’ın 2 yeni LNG anlaşması damgasını vurdu. Bakan Bayraktar, zirvenin açılışında Avrupa ülkelerine “LNG’yi getirip bizim depolama tesislerimizde saklayabilirsiniz.” çağrısında bulundu.

BOTAŞ da zirve ev sahipliğinde Alman SEFE ve İtalyan ENI şirketleriyle 2028’de başlayacak ve 10 yıl sürecek iki anlaşma imzaladı. SEFE ile 6 milyar metreküp, ENI ile 5 milyar metreküp olmak üzere toplam 11 milyar metreküplük anlaşmalar kapsamında sevkiyatlar kış aylarında gerçekleşecek.

TALEP HIZLA BÜYÜYOR

Bakan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada enerji sahnesinde hızlı değişimlerin yaşandığını, küresel enerji talebinin hızla büyüdüğünü ifade eden Bayraktar, yapay zekâ, veri merkezleri ve elektrikli araçların bu talebi daha da arttırdığını belirtti.

3 KATINA ÇIKACAK

Bayraktar, benzer trendlerin Türkiye’de de yaşandığını söyleyerek enerji talebinin son 20 yılda 3 kat arttığını ve önümüzdeki 30 yılda da 3 katına çıkacağına işaret etti. Yapay zekâ, ısıtma ve soğutma sistemleri ile ilkim değişikliği gibi etkenlerin etkisinin ölçülemediğini de vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin COP 31’de dönem başkanı olduğunu ve emisyonların azaltılması hedefinin gündemlerindeki en önemli maddelerden biri olduğunu kaydetti.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Bayraktar, 2053’te net sıfır emisyona sahip bir ekonomi olma hedefleri olduğunu anımsatarak bunun için stratejiler geliştirdiklerine değindi. Vatandaşlara uygun fiyatlı, güvenilir enerji sağlamaya çalıştıklarını belirten Bayraktar, Türkiye’nin enerji görünümünü anlattı.

YENİLENEBİLİR HEDEFİ

Yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyele sahip olduklarını dile getiren Bayraktar, “Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz ile Avrupa'da 5’inci, dünyada 11’inci sıradayız. Toplam kurulu kapasitemizin yüzde 61'inden fazlası yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca kurulu gücümüze her yıl en az 8-10 gigavatlık yenilenebilir kapasite eklemeyi hedefliyoruz.” dedi.

2026’DA İLK NÜKLEER ELEKTRİK

Bayraktar, Akkuyu NGS’de 2026 yılında ilk elektriği üreteceklerini vurgulayarak “2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için Sinop ve Trakya’da 8 ek reaktör inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca SMR’ları yani küçük modüler reaktörleri gelecekteki enerji miksimizin önemli bir unsur olarak görüyoruz ve 5 bin megavatlık SMR kapasitesine sahip olmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

2028’DE 4’E KATLAYACAK

Doğal gazı; hanelerde, sanayide ve elektrik üretiminde kullandıklarının ve buradaki talebin de hızla arttığının altını çizen Bayraktar, 22 yıl önce yıllık 17 buçuk milyar metreküp olan tüketimin bugün 60 milyar metreküplere geldiğini söyledi. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda birinci fazı tamamladıklarını ve 4 milyon haneye buradan gaz ulaştırdıklarını anlatarak 2026’da bu rakamı ikiye, 2028’de de 4’e katlayacaklarına değindi.

YENİ GEMİ GELDİ

Türk enerji filosundaki 6’ncı geminin bugün Türkiye’ye geldiğini ve 2026’da faaliyete geçeceğini açıklayan Bayraktar, Karadeniz'de keşif amaçlı 6 yeni sondaj yapacaklarını ifade etti. Bayraktar, petrol ve doğal gaz arama ve üretim bağlamında Pakistan’da 3’ü açık deniz, 2’si kara olmak üzere 5 lokasyon için anlaşma yaptıklarını anımsatarak tüm dünyada daha fazla ortaklığa açık olduklarını duyurdu.

TÜKETİMİN YÜZDE 25’İ DEPOLANACAK

Doğal gaz altyapısına yatırım yaptıklarını, Tuz Gölü’ndeki depolama tesisinin 1,7 milyar metreküp olan kapasitesini 2030’da 8 buçuk milyar metreküpe çıkaracaklarını, Silivri’deki depolama tesisinin kapasitesinin de 2028’de 6 milyar metreküpe yükseleceğini söyleyen Bayraktar, yıllık tüketimin yüzde 20-25’i kadar bir depolama kapasitesine sahip olmak istediklerini kaydetti.

5 KAT ARTTI

Bayraktar, 2016 yılında ABD’de LNG arzında artış yaşanacağını gördüklerini ve buna göre bir strateji geliştirdiklerini dile getirerek bu doğrultuda yeniden gazlaştırma kapasitesini arttırmaya karar verdiklerini ve kısa bir süre içerisinde bunu 5 kat arttırarak günlük 161 milyon metreküpe çıkardıklarını bildirdi.

GAZ İHRACATÇISI OLDUK

Küresel LNG tedarikçileriyle uzun vadeli sözleşmeler yapmaya başladıklarını dile getiren Bayraktar, LNG’nin Türkiye’nin gaz ithalatının önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret ederek Karadeniz gazı ile birlikte çeşitlendirilmiş tedarik portföyüne sahip bir gaz ihracatçısı olduklarını söyledi.

İKİ YENİ BAĞLANTI

Bu yıl sadece büyük LNG anlaşmaları imzalamadıklarını, Türkmenistan'dan ilk kez gaz getirdiklerini anlatan Bayraktar, “Şebekemize iki yeni ara bağlantı noktası ekledik. Iğdır-Nahçıvan ve Kilis-Suriye bağlantılarını tesis ettik. SOCAR ve Katar ile birlikte Suriye'ye gaz tedarik etmeye başladık.” dedi.

AVRUPA’YA ÇAĞRI

Bayraktar, Avrupa'da Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Yunanistan'a boru hattı ile ve Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a LNG kamyonları ile gaz tedarik ettiklerini anlatarak “Avrupa ülkelerinin yeniden gazlaştırma terminallerimiz aracılığıyla LNG satın alması için harika bir alternatif yarattık. Avrupalılara LNG kargolarını bize getirerek altyapımızı kullanmaları noktasında uzun vadeli veya kısa vadeli taahhütlerde bulunabiliriz. Avrupa, LNG'yi getirip bizim depolama tesislerinde saklayabilir.” dedi.

TÜRK YOLU

Türkiye olarak dengeli, çeşitlendirilmiş, ileriye dönük bir enerji politikaları olduğunu ve buna “Türk Yolu” dediklerini hatırlatan Bayraktar, “Bu stratejik yaklaşım, Türkiye'yi bölgesel ve küresel enerji ortamında güvenilir bir ortak haline getiriyor. Türkiye, esnek ve güçlü enerji pazarları inşa etmek için bugün burada temsil edilen tüm ortaklarla çalışmaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.

11 MİLYAR METREKÜPLÜK 2 YENİ LNG ANLAŞMASI

25. Dünya LNG Zirvesi, Türkiye açısından iki yeni anlaşmaya da ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin milli şirketi BOTAŞ, Alman Devlet Şirketi SEFE ile yıllık 6 milyar metreküp, İtalyan ENI şirketi ile de yine yıllık 5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 11 milyar metreküplük LNG tedariki için el sıkıştı. Bakan Bayraktar, anlaşmaların imza törenlerine refakat etti. Anlaşmalar, 2028 yılında başlayacak ve 10 yıl sürecek. SEFE ve ENI, doğal gaz tüketiminin yoğunlaştığı kış dönemlerinde bu sevkiyatları gerçekleştirecek.

155 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI

Bakan Bayraktar, anlaşmaların imzalanması ve zirvenin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. SEFE ve ENI anlaşmalarıyla birlikte 2025 yılında 106 milyar metreküp, 2024 Eylül ayından itibaren ise 155 milyar metreküplük uzun dönemli LNG anlaşması imzaladıklarını ifade eden Bayraktar, boru hattıyla gelen gazın yanına alternatif olarak LNG’yi koyarak rekabetçi fiyatlarla ürün çeşitlendirmeye gittiklerini söyledi.