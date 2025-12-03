CHP’li Başkan’a Sayıştay tebriği! Kaçakları yıkmadı teşekkürü kaptı

HABER MERKEZİ

İmar planı yapma ve onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesine olmasına rağmen Adalar’da yasadışı inşaat seferberliği başlatan ve “çatı aktarma”, “tadilat” gibi göstermelik ruhsatlarla betonlaşmaya göz yuman CHP Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, “kaçak yapıların yıkımı” ile ilgili bir soruya verdiği cevapla “pes” dedirtti.

Adalar Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı sırasında söz alan bir vatandaşın “Yıkım kararlarının kaç tanesini uyguladınız?” şeklindeki soruya cevap veren CHP’li Başkan Akpolat, tamamen doğal sit alanı olan ilçedeki kaçakların durumu hakkında bilgi vermek yerine “Sayıştay bana teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

CEVAP VERMEK YERİNE LAF ÇEVİRDİ

Sayıştay raporunda Adalar’daki yıkımlarla ilgili olarak Kaymakamlığa ve Çevre Bakanlığına bildirim yapılmadığını ve 28 adet yıkım kararının uygulanmadığını hatırlatan vatandaşın “kaçak yapıların yıkımına ilişkin kaç işlem yaptınız, yıkılanlar var mı?” sorusunu geçiştiren CHP’li Başkan Akpolat, cevap vermek yerine laf çevirdi. “Aslında çok memnun olduğum bir soru” diyen CHP’li Başkan Akpolat, kaçak yapılar hakkında siyasi partilerin cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunduklarını hatırlatarak, “Bakın aranızdayım. Sayıştay’ın bu konuda gelip denetlediği ve teşekkür ettiği bir başkanım. Onu da söyleyeyim” derken, yıkımlara ilişkin cevap vermekten kaçındı.

BU NEYİN TEŞEKKÜRÜ, SAYIŞTAY?

Öte yandan Adada bulunan ve Sayıştay 2024 Denetim Raporu’na göre çok acil şekilde yıkılmayı bekleyen 28 kaçak yapı dururken, Sayıştay yetkililerin CHP’li Adalar Belediye Başkanı’na neden teşekkür ettiği ise merak konusu oldu!.