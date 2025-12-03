  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

NATO karargahında kritik toplantı

Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor

CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii

Kira artışı ne kadar olacak? İşte yapılacak oran

Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!

DEM Parti’den Özgür Özel’e ‘stockholm sendromu’ ayarı! Elinden kurtulduğumuz cellat CHP’dir
Siyaset CHP’li Başkan’a Sayıştay tebriği! Kaçakları yıkmadı teşekkürü kaptı
Siyaset

CHP’li Başkan’a Sayıştay tebriği! Kaçakları yıkmadı teşekkürü kaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Özel Çevre Koruma Bölgesi” olan Adalar ilçesinde büyük bir doğa ve çevre katliamı başlatan CHP’li Adalar Belediyesi yönetimi pişkinlikte sınır tanımıyor.

HABER MERKEZİ

İmar planı yapma ve onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesine olmasına rağmen Adalar’da yasadışı inşaat seferberliği başlatan ve “çatı aktarma”, “tadilat” gibi göstermelik ruhsatlarla betonlaşmaya göz yuman CHP Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, “kaçak yapıların yıkımı” ile ilgili bir soruya verdiği cevapla “pes” dedirtti.

Adalar Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı sırasında söz alan bir vatandaşın “Yıkım kararlarının kaç tanesini uyguladınız?” şeklindeki soruya cevap veren CHP’li Başkan Akpolat, tamamen doğal sit alanı olan ilçedeki kaçakların durumu hakkında bilgi vermek yerine “Sayıştay bana teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

 

CEVAP VERMEK YERİNE LAF ÇEVİRDİ

Sayıştay raporunda Adalar’daki yıkımlarla ilgili olarak Kaymakamlığa ve Çevre Bakanlığına bildirim yapılmadığını ve 28 adet yıkım kararının uygulanmadığını hatırlatan vatandaşın “kaçak yapıların yıkımına ilişkin kaç işlem yaptınız, yıkılanlar var mı?” sorusunu geçiştiren CHP’li Başkan Akpolat,  cevap vermek yerine laf çevirdi. “Aslında çok memnun olduğum bir soru” diyen CHP’li Başkan Akpolat, kaçak yapılar hakkında siyasi partilerin cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunduklarını hatırlatarak, “Bakın aranızdayım. Sayıştay’ın bu konuda gelip denetlediği ve teşekkür ettiği bir başkanım. Onu da söyleyeyim” derken, yıkımlara ilişkin cevap vermekten kaçındı.

 

BU NEYİN TEŞEKKÜRÜ, SAYIŞTAY?

Öte yandan Adada bulunan ve Sayıştay 2024 Denetim Raporu’na göre çok acil şekilde yıkılmayı bekleyen 28 kaçak yapı dururken, Sayıştay yetkililerin CHP’li Adalar Belediye Başkanı’na neden teşekkür ettiği ise merak konusu oldu!.

CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!
CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!

Gündem

CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!

CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii
CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii

Gündem

CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret
CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

Gündem

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor
Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

Gündem

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23