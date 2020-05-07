  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da yaralı angut tedavi edilerek doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:24:06 -
Manisa'da yaralı angut tedavi edilerek doğaya salındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaralı bulunan angut, tedavi edilerek yavrularıyla birlikte doğaya bırakıldı.

İlçe Jandarma Karakolu yakınlarında yaralı bir angut ile 11 yavrusunu gören jandarma personeli, kuşları koruma altına aldı.

Görevli jandarma ekiplerince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen angutun kanadından yaralandığı ve uçamadığı tespit edildi.

Yaralı kuş, 2 gün süren tedavi ile iyileşince Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden onay alındıktan sonra baraj kenarında doğal ortamına bırakıldı.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, sağlığına kavuşan anne kuşu, yavrularıyla birlikte doğal ortamıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köprübaşı Kaymakamı Ahmet Korkmaz, "Doğamızın güzellikleri olan kuşlarımızın ve hayvanlarımızın korunması için çalışıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı