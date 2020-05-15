  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:07:51 -
Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesi acil servisine yakınları tarafından getirilen 8 aylık Alparslan Demir'in yanık tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine kaldırılmasına karar verildi. Bebek, ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan yaptığı açıklamada, yetkililere teşekkür ederek "Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için helikopter ambulans ilçemize yönlendirilmiştir. Zaman ile yarış halinde olan hastamızın Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile Ankara iline nakli gerçekleştirilmiştir. Hastamıza acil şifalar dilerim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı