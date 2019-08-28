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Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tarlaya çalışmaya giden Ahmet Şimşek'in kullandığı traktör, Çataloluk Çöğürler mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan Ahmet Şimşek ve oğlu Osman Şimşek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Osman Şimşek ile ayağında kırıklar bulunan Ahmet Şimşek, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şimşek'in ölüm haberini alarak hastane önünde sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Osman Şimşek'in Manisa'da okuduğu, yaz tatili için köyüne geldiği, 10 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
  1. 112 Acil Sağlık ekibi
  2. Çataloluk Çöğürler mevkisi
  3. Demirci Devlet Hastanesi
  4. Manisa
  5. Manisa'nın Demirci ilçesi

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