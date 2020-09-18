Manisa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Alakent'in (28) kullandığı plakasız motosiklet, Alaşehir-Eşme kara yolunda Sobran Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı ve yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Alakent'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.