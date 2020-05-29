  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 00:18:45 -
Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Demirer (23) idaresindeki 45 SC 8014 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolu Körez Mahallesi mevkisinde, Ercümet Özdemir'in (43) kullandığı 01 DOZ 91 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, Hüseyin Demirer, İclal Gökdemir (6), Miray Gökdemir (2) ve Hatice Gökdemir (27) ağır yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı