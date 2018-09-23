Manisa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiği bildirildi.23 Eylül 2018 Pazar 23:58
Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolunda seyreden Hasan E. (54) idaresindeki 10 FE 874 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Gül'e (74) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gül, burada hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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