  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:03:21 -
Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Ahmetli istikametine gitmekte olan ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobili sollamak isterken yağış nedeniyle zeminin kaygan olmasından dolayı yoldan çıktı. Önce önündeki otomobile çarpan minibüs daha sonra refüje çıkarak yan yattı.


Kazada, minibüs sürücüsü İsmail Olca ile birlikte çoğu kadın toplam 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.


Yaralılardan 2’sinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile İzmir Yeşilyurt Araştırma Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı