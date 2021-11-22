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Yerel Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Yerel

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 03:06:00 -
Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mutlu Mahallesi Ağlayan Kaya mevkisinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile H.D. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli, tabancayla H.D’ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.D, Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kaçan zanlının yakalaması için çalışması başlattı.

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