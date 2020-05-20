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Manisa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:15:55 -
Manisa'da silahlı kavga: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Y. (26) ile husumetli olduğu E.D. (23) arasında Kurtuluş Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nın girişinde kavga çıktı.

Kavga sırasında U.Y, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle E.D. ve engel olmak isteyen arkadaşı H.İ'yi (22) yaraladı.

Bacağından hafif yaralanan E.D. de U.Y'yi bıçakladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.

Soma'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.Y. ile ayağı ve boynuna saçma isabet eden H.İ'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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