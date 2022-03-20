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Yerel Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Yerel

Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Manisa’da gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, bölgede çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 08:25:00 -
Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 2'nci Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde saat 12.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayın hemen ardından şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri olay yeri incelemesinde 60'a yakın mermi kovanı bulurken, kurşunların hedefi olan çok sayıda araç da maddi hasar gördü.

 
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