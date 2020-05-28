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Aktüel

Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:03:33 -
Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.


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