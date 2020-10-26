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Aktüel Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:49:02 -
Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İ.H.Ö. (34) yönetimindeki 01 BNZ 73 plakalı otomobille aynı yöne giden T.P'nin kullandığı 09 JM 188 plakalı kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.B.Ö. (2), Y.B.Ö. (5), C.B.Ö. (34) ve S.Y. (56) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İ.H.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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