  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 23:30:05 -
Manisa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir - Ankara kara yolu Gökkaya Mahallesi kavşağında Vijdan Dağlı (23) idaresindeki 45 EZ 380 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Rahim Adıgüzel (39) yönetimindeki 42 LE 770 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Zeki Dağlı (56) ve Bahriye Bozyiğit (81) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı