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Manisa’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:05:16 -
Manisa’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Alaşehir –Kozluca Mahallesi karayolu Yeni Mezarlık mevkiinde saat 09.00 sularında meydana geldi. Kozluca mahallesinde oturan Kemal Z. (40) yönetimindeki 45 ZV 073 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ali Alp yönetimindeki 45 LV 899 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletinden toprak zemine savrulan sürücü Ali Alp yaralandı. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Ali Alp’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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