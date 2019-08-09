Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nejmettin Karacan (38) idaresindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, yeni açılan Manisa- İzmir Otoyolu'nun Manisa servis alanı girişinde bariyerlere çarptı. Sürücü Karacan ile otomobildeki Recep Alakaş (65) ve Behiye Alakaş Karacan (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Emircan Olpak (19) ve Melih Küçük (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.