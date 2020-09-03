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Aktüel Manisa'da mısır tarlalarında 11 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi
Aktüel

Manisa'da mısır tarlalarında 11 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:50:29 -
Manisa'da mısır tarlalarında 11 bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince drone destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlalarında 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi kapsamında, Sinirli Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında drone ile yapılan kontrollerde mısır tarlalarında 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevirler imha edildi.

Piyasa değeri 30 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddenin Manisa'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların başlattı.


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