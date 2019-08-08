Manisa’da mezarlıklara ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Manisalı vatandaşların kabristan ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için Manisa merkez ve ilçelerde mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek.

Kurban Bayramı’nda mezarlıkları ziyaret edecek olan vatandaşlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz servis uygulamasına devam edecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat sağlaması için Kırtık Mezarlığına ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirterek, “9 Ağustos Cuma gününden itibaren arife günü olan 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü ile bayramın ilk günü olan 11 Ağustos 2019 Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başı taşıma yapılacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.