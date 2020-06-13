Manisa'da merada erkek cesedi bulundu
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde merada erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki merada hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Hasan Hüseyin Oygün'e ait (44) olduğu tespit edildi.
Yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Oygün'ün cenazesi, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.