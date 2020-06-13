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Aktüel

Manisa'da merada erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-13 01:19:48 -
Manisa'da merada erkek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde merada erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki merada hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Hasan Hüseyin Oygün'e ait (44) olduğu tespit edildi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Oygün'ün cenazesi, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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