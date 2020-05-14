Manisa’da maske takılması zorunlu caddeler açıklandı

Manisa Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılması zorunlu bulvar ve caddeleri duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması

ve ilimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmiştir. Virüsün yayılmasının engellenmesi açısından vatandaşın yoğun olarak kullandığı, Manisa Şehzadeler ve Yunusemre Kaymakamlıklarının sorumluluk alanlarında bulunan Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 8 Eylül Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi, Kumludere Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Dr. Sadık Ahmet caddesi ile Atatürk Bulvarında bulunan vatandaşlarımızın maskesiz gezmesi yasaklanmıştır. Kaymakamlıklarımızca da gerekirse İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bulvar, cadde ve sokaklarda da, yazılı tedbirlere benzer tedbirlerin almasının uygun olacağına karar verilmiştir. Yukarıda alınan kararın kolluk kuvveti marifeti ile denetlenerek yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır”