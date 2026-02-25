  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Manisa’da kümeste çıkan yangında 50’nin üzerinde güvercin öldü
Aktüel

Manisa’da kümeste çıkan yangında 50’nin üzerinde güvercin öldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Manisa’da kümeste çıkan yangında 50’nin üzerinde güvercin öldü

MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katındaki kümeste çıkan yangında 50’nin üzerinde güvercin öldü.

 Yangın, saat 21.40 sıralarında Sarıağa Mahallesi 36 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, çatı katındaki kümeste kurulan elektrik düzeneği nedeniyle çıkan yangın fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Kümeste yapılan kontrolde 50’den fazla güvercinin öldüğü belirlendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

