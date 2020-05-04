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Aktüel

Manisa'da kumar oynayan 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:13:21 -
Manisa'da kumar oynayan 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir iş yerinde sosyal mesafe kurullarını ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 19 bin 425 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinde 5 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığını belirleyen ekipler, adreste bulunan kişiler hakkında idari işlem yaptı.

Ekipler, kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi ile kumar oynayan 3 kişiye, sosyal mesafe kurullarını ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 425 lira ceza uyguladı.

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