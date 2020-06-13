  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti

Manisa’da hayvanlarını otlatmak için gittiği merada üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 00:51:46 -
Manisa’da koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti

Manisa’da hayvanlarını otlatmak için gittiği merada üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi’nde merada koyunlarını otlatan Hasan Hüseyin Oygün’ün üzerine yıldırım düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Hüseyin Oygün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı