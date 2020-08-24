Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 67 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymadığı belirlenen 71 kişi ile bir işletme sahibine, toplam 67 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ağustos'ta Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin, il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde maske takmayan 71 kişi ile maskesiz müşteri kabul eden bir kıraathane işletmecisine toplam 67 bin 150 lira ceza kesildi.