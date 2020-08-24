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Aktüel Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 67 bin lira ceza
Aktüel

Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 67 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:47:24 -
Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 67 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymadığı belirlenen 71 kişi ile bir işletme sahibine, toplam 67 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ağustos'ta Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin, il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde maske takmayan 71 kişi ile maskesiz müşteri kabul eden bir kıraathane işletmecisine toplam 67 bin 150 lira ceza kesildi.

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