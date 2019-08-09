Manisa'da korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı aileden ölü ve yaralılar var Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir- İstanbul Otoyolu İğdecikaltı mevkiinde meydana geldi. Muğla'nın Milas ilçesinden Bursa'nın Gemlik ilçesine asker ziyareti için yola çıkan Necmettin Karacan (38) yönetimindeki otomobil, İzmir yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücü Karacan yol üzerindeki servis alanına girmek istedi. Otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necmettin Karacan ile otomobildeki Behiye Alakaş Karacan(40), Recep Alakaş (65), Emir Can Olpak (19) ve Melik Küçük (22) ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Necmettin Karacan, Behiye Alakaş Karacan ve Recep Alakaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Emir Can Olpak ve Melih Küçük ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.