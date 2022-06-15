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Yerel Manisa'da konteynerde bebek cesedi bulundu
Yerel

Manisa'da konteynerde bebek cesedi bulundu

Salihli'de bir kağıt toplayıcısı, çöpleri karıştırdığı sırada bebek cesedi buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri gelirken, bebeğin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 13:28:00 -
Manisa'da konteynerde bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

Yüksel Özdemir Caddesi'ndeki bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştıdığı sırada battaniyeye sarılı bebek cesedi buldu.

Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı.

Ceset morga kaldırıldı

Araştırmalar sonucunda bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri çalışmalara başladı

DHA'nın haberine göre; çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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