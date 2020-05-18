  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enerji yatırımlarında aslan payını 'verimlilik' alacak

ABD, dış politikasında köklü değişiklilere gidebilir

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı
için kalan
Aktüel

Manisa’da kısıtlamanın ikinci günü 241 kişiye ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın ikinci gününde toplam 241 kişiye 275 bin 2 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:48:32 -
Manisa’da kısıtlamanın ikinci günü 241 kişiye ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın ikinci gününde toplam 241 kişiye 275 bin 2 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.


Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 34 kişiye adli işlem, 207 kişiye idari işlem olmak üzere toplam 241 kişiye 275 bin 2 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


Manisa’da kısıtlamanın ilk günü 176 kişiye toplam 215 bin 978 TL cezai işlem uygulanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı