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Manisa’da jandarmadan uyuşturucu baskını

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu evine düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ve 150 gram bonzai ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:32:34 -
Manisa’da jandarmadan uyuşturucu baskını

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu evine düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ve 150 gram bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Salihli’de yaşayan B.Ü.’nün (20) Durasıllı Mahallesine uyuşturucu madde getirdiği ve burada satacağı bilgisi alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine harekete geçti. Adala Mahallesinde eski belediye evi binası olarak bilinen binaya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, B.Ü.(20), M.D.(39), S.Y.(38), O.U.(38) ve K.S’yi (18) suçüstü yakaladı. Binada yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı 30 gram metamfetamin ve şeffaf poşet içerisinde 150 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, B.Ü.’nün ise jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.


Öte yandan olayla ilgili olarak 2 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma, 3 şahsa da sosyal mesafeye uymamaktan idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

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