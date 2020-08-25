  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
Aktüel

Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:57:45 -
Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kılavuzlar Mahallesi'nde R.Ç. (34) idaresindeki 45 J 8289 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden A.Ç'nin (54) kullandığı 45 J 8274 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada, 12 tarım işçisi yaralandı.

Ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı
Ekonomi

Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı

İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda yaklaşık 1.2 milyon ..
S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı
Gündem

S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400’ler h..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı