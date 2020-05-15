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Manisa’da helikopterli denetim

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:29:05 -
Manisa’da helikopterli denetim

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.


Covid-19 ile mücadele kapsamında aralarında Manisa’nın da yer aldığı 15 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı kontrol noktasında trafik uygulaması yaptı. 2 trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 1 asayiş timi ve 1 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 16 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetim yaklaşık 2 saat sürdü. Uygulamaya helikopter havadan destek verirken, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. Denetimde 139 araç kontrol edilirken, 115 şahıs sorgusu yapılıp, şahısların ateşleri ölçüldü.


Öte yandan uygulamada herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

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