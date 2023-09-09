Manisa'da geri dönüşüm depolama alanın yangın böyle görüntülendi
Manisa'da geri dönüşüm depolama alanına bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yangın dron ile böyle görüntülendi.
Manisa'da geri dönüşüm depolama alanına bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken tesiste patlamalar meydana geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yaşam
Manisa'daki altyapı çalışmalarında tarihi keşif! Ekipler hemen bölgeye gidip koruma altına aldı