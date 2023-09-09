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Yerel Manisa'da geri dönüşüm depolama alanın yangın böyle görüntülendi
Yerel

Manisa'da geri dönüşüm depolama alanın yangın böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-09-09 07:00:00 -

Manisa'da geri dönüşüm depolama alanına bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yangın dron ile böyle görüntülendi.

Manisa'da geri dönüşüm depolama alanına bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken tesiste patlamalar meydana geldi.

Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını

Yerel

Manisa'da orman yangını


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