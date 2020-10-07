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Aktüel Manisa'da gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Aktüel

Manisa'da gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:44:27 -
Manisa'da gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'da tartıştığı kayınvalidesini sırtından bıçakla yaralayan gelin gözaltına alındı.

Şehzadeler ilçesi Dilşikar Mahallesi'nde yaşayan Menşure A. (35) ile kayınvalidesi Satı A. (65), bilinmeyen nedenle evlerinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Menşure A. kayınvalidesini sırtından bıçakla yaraladı.

Kayınvalidesinin üzerine kapıyı kilitleyerek evden dışarı çıkan Menşure A. bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Satı A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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