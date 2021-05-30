Manisa'da feci kaza
Manisa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Muradiye- Bağyolu'nda meydana geldi. B.E. yönetimindeki 48 U 0969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savrulup, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü B.E. ile araçtaki Z.A., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.