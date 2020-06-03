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Aktüel

Manisa'da evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:31:06 -
Manisa'da evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi Onbaşıoğlu Sokak'taki binanın üst katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soma İtfaiye Amirliği ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak yangına müdahale etti.

Yangını güçlükle kontrol altına alan ekipler, yatak odasında Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedini buldu.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği belirtilirken, Durmaz'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, ailesi bir süredir Adana'da bulunan Hüseyin Durmaz'ın evde yalnız kaldığı öğrenildi. Hüseyin Durmaz'ı cep telefonundan arayan eşine, bir polis memuru, evlerinde yangın çıktığı bilgisini verdi.






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