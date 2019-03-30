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Manisa’da Cumhur İttifakı finali Kızılelma Meydanı’nda yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel seçim mitingi finalini ilçeye kazandırılan Kızılelma Meydanı’nda gerçekleştirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 01:48
Manisa’da Cumhur İttifakı finali Kızılelma Meydanı’nda yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel seçim mitingi finalini ilçeye kazandırılan Kızılelma Meydanı’nda gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Kızılelma Meydanı’nda gerçekleştirilen coşkulu mitingde Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Başkan adayı Zeki Kayda, efelerle birlikte sahneye çıkarak oynadı.


Mahalle mitinginde konuşan MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Cumhur İttifakı’nın Salihli’de çok güçlü bir şekilde geldiğini söyledi.Akın “Çünkü AK Parti ve MHP etle tırnak gibi birleşip, Cumhur İttifakı’nın başarısı için Salihli’de birbirine kenetlenip, tek parti gibi hareket etti. Cumhur İttifakı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 17 ilçede başarılı olacağız” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin selamlarını halka ileten AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç “Biz Cumhur İttifakı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Cengiz Ergün, Salihli’de Zeki Kayda ile kenetlendik. Bu güzel vatanda, bu güzel ülkemizde, bu güzel Salihli’de Türk Bayrağı altında çok güzel günler göreceğiz” dedi. Tüm seçmenleri sandığa giderek Cumhur İttifakına destek vermeye davet eden Dinç “Ben buradan Ak gönüldaşlarıma sesleniyorum. Sandığa gittiğinizde hem büyükşehir, hem Salihli Belediye Başkanlığı, hem de belediye meclis üyeliğinde 3 hilale mührü vuracağız. Üç hilalin altına mührü vurduğumuzda kalemle hiçbir işaretleme yapmayalım, nokta dahi olsa koymayalım. Nokta dahi koyarsak o oyumuz boşa gider. Çünkü biz hep birlikteyiz. Hepimiz AK Partiyiz, hepimiz MHP’yiz. Bunu unutmayalım, bunu gönlüme koyalım. Mührü üç hilale vurduğunuz oyların tamamı AK Parti’nin, tamamı MHP’nin,tümü Cumhur İttifakı’nın olacak. Biz Salihli olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin başını yere eğdirmeyelim. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.


Konuşmasına “Bugün Salihli tarih yazıyor” diye başlayan Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Başkan adayı Zeki Kayda “Bu tarihe hepimiz tanıklık ediyoruz. 2008 yılından bu yana aktif siyasetin içerisindeyim, böyle muhteşem kalabalığı ve tabloyu ilk kez görüyorum. Bu bizim yaptığımız hizmetin göstergesi, Cumhur İttifakı’nın gümbür gümbür geldiğinin göstergesidir” dedi. Salihli halkının 5 yılda belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördüğünü vurgu yapan Başkan Kayda “Yaptığımız hizmetlerle karşınıza alnımız ak, yaptığımız işlerle gurur duyan, Salihli’nin önünü açan bir tablo ile çıktık. Yüzümüz var karşınıza çıkmaya,bundan sonrada gücümüz var devam etmeye. Çünkü biz dev projelerle Salihli’nin kaderini değiştirdik. Şimdi Cumhur İttifakı’nın gücü ve desteği ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Sizlerinde Cumhur İttifakına oy vererek tam destek vereceğinizi biliyorum. Çünkü Salihli halkı kendisine hizmetin alasını yapan Zeki Kayda’yı yine bağrına basacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 01:48
  1. doğa

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