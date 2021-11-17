  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Manisa'da cinayet zanlısı yakalandı
Yerel

Manisa'da cinayet zanlısı yakalandı

Manisa'da cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi hasta ziyaretinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 20:16:00 -
Manisa'da cinayet zanlısı yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı olarak aranan kişi hasta ziyaretinde gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi olarak aranan C.O'nun (22), Manisa Şehir Hastanesinde arkadaşını ziyaret edeceği bilgisini aldı.

Hastaneye sivil kıyafetle giden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, şüpheli C.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

C.O'nun 2017 yılında Şehzadeler ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Manisa T Tipi Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

C.O. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…
Ekonomi

Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…

Rekorlarla gündeme gelen Altın fiyatları bugün ne kadar? 1.856 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatında alımların güçlenmesi halinde 1...
'Siz benim çocuklarım gibisiniz' deyip Z kuşağına ders verdi!
Gündem

'Siz benim çocuklarım gibisiniz' deyip Z kuşağına ders verdi!

Bir sokak röportajında Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerle konuşan adamın söylediği ders niteliğindeki sözler sosyal medyada büyük ilgi g..
90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!
Spor

90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!

Futbol kulüplerinin "açız, tükendik, paramız yok" iddialarını manşetlerine taşıyıp "kriz" çığırtkanlığı yapan medya, bugün Galatasaray yönet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay