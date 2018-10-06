Manisa'da bu ölüme yürek dayanmaz!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şıhlı Mahallesi’ne bağlı Altıkapılı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Manisa’da yaşayan 17 yaşındaki Onur Sağlam, Şıhlı Mahallesi’nde bulunan akrabalarına ziyarete geldi. Bir süredir akrabalarının yanında kalan genç, bugün saat 17.00 sıralarında traktör ile Bayramşah Mahallesi’ne markete gitti.

Sağlam, market dönüşü Şıhlı - Bayramşah Mahallesi arasındaki Altıkapılı mevkiinde 45 K 5191 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Sağlam’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Sağlam’ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alır almaz olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.