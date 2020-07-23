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Aktüel

Manisa'da bir tekstil fabrikasında Kovid-19 nedeniyle üretim durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 00:00:16 -
Manisa'da bir tekstil fabrikasında Kovid-19 nedeniyle üretim durduruldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bazı çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen tekstil fabrikasında üretime 14 gün süreyle ara verildi.

Akgün Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasında üretim hattında çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı hatta çalışanlara da test yapıldı.

Çalışanlardan bazılarının test sonucu pozitif çıkınca Kula İlçe Hıfzıssıhha Kurulu fabrikada salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilen fabrikada üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Kapatılan tekstil firmasında çalışan işçilerin evlerinde 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

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