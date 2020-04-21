  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

2020-04-21 18:18:01 -
Manisa'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Demirci ilçesine bağlı kırsal Küçükkıran Mahallesi ile ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu'ndaki bir apartmanın 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir sokak ve Alaşehir ilçesinde ise 2 mahalle karantinaya alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı