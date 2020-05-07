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Aktüel

Manisa'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:47:43 -
Manisa'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda yaralanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Serdal A. (33) ile Ahmet D. (19) otomobilleriyle seyir halindeyken Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde karşılaştı.

Sözlü tartışmanın ardından aracından inen Serdal A. yanındaki pompalı tüfekle Ahmet D'nin otomobiline ateş etti. Otomobilinden inip kaçmaya çalışan Ahmet D'ye bir kez daha ateş eden zanlı, daha sonra olay yerinden otomobiline binerek kaçtı.

Kalçasına saçma isabet eden Ahmet D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, pompalı tüfekli saldırı anı çevredeki bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, Serdal A'nın Ahmet D'ye ateş edip aracına binip uzaklaşması yer alıyor.

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