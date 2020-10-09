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Aktüel Manisa'da bir kişi tabanca ile yaraladığı kişiyi hastaneye götürdü
Aktüel

Manisa'da bir kişi tabanca ile yaraladığı kişiyi hastaneye götürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:29:59 -
Manisa'da bir kişi tabanca ile yaraladığı kişiyi hastaneye götürdü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ayağından vuran şüpheli, yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ay Sokak'ta devam bir inşaatta M.D. ve Ö.S. arasında inşaatın tamamlanmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ö.S. yanından getirdiği tabanca ile ateş etmesi sonucu M.D. sol ayak bileğinden yaralandı.

Daha sonra kendi aracı ile M.D.'yi Turgutlu Devlet Hastanesine götüren Ö.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.


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