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Yerel Manisa'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
Yerel

Manisa'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde el yapımı patlayıcı atılan evde maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 01:27:00 -
Manisa'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi 305 Sokak'taki bir eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlama sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, patlayıcının parçalarını detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.

Yaralanan olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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