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Aktüel

Manisa’da bir apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle’de bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:35:54 -
Manisa’da bir apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle’de bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4748 Sokak No: 40 adresinde bulunan apartman, 14 Mayıs 2020 saat 24:00’den, 14 Mayıs 2020 tarihine kadar 14 gün süresince; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/40 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır” denildi.

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